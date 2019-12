मुंबई – विलेपार्लेमध्ये इमारतीला भीषण आग, काही लोक अडकल्याची भिती

मुंबईत विलेपार्ले येथे रेल्वे स्थानकाजवळील एका इमारतीला आग लागली आहे. रविवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास ही आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 10 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, विलेपार्ले वेस्टला असणाऱ्या लाभ श्री व्हिला इमारतीच्या सातव्या आणि आठव्या मजल्यावर रविवारी सायंकाळी आग लागली. स्थानिकांनी आगाची माहिती अग्निशमन दलाला दिल्यानंतर काहीच वेळात 10 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. या आगीमध्ये काही लोक अडकल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

Maharashtra: Fire breaks out at Labh Shrivalli building in Vile Parle West, Mumbai. Fire confined to 7th & 8th floor of the building. Firefighting & rescue operations underway. More details awaited. pic.twitter.com/7RmkHHjSk0

