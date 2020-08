मुंबईकडे येणाऱ्या विमानाला पक्ष्याची धडक, थोडक्यात टळला अपघात

शुक्रवारी कोझिकोडे येथे झालेल्या विमान अपघाताने अवघा देश हादरला आहे. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी होऊ घातलेला एअर एशिया या विमानाचा अपघात सुदैवाने टळला आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, रांचीहून मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या एअर एशियाच्या i5-632 क्रमांकाच्या विमानाला पक्षी आदळला आहे. रांचीहून उड्डाण केल्यानंतर काहीच वेळात विमानाला पक्ष्याची धडक बसली. त्यामुळे ताबडतोब विमानाला पुन्हा जमिनीवर आणण्यात आलं. सुदैवाने त्यातील कोणत्याही प्रवासी अगर कर्मचाऱ्याला दुखापत झाली नाही. सध्या विमानाचं परीक्षण केलं जात आहे. संबंधित विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच या विमानाला उड्डाणाची परवानगी मिळेल.

Mumbai bound Air Asia flight (i5-632) aborted take-off at Ranchi Airport due to a bird-hit. All passengers are safe: Airport official pic.twitter.com/WmLhBBoMIj

— ANI (@ANI) August 8, 2020