Mumbai Rain: मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी; नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

देशाच्या हवामान खात्याने मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठी १८ आणि १९ ऑगस्ट, २०२५ रोजी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे. या दोन दिवसांत अतिवृष्टीची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांना विनंती केली आहे की, अत्यंत आवश्यक काम असेल तरच घराबाहेर पडावे. विनाकारण प्रवास टाळून स्वतःची आणि इतरांची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी. प्रशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असेही सांगण्यात आले आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी संपर्क साधा:

कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत किंवा मदतीची आवश्यकता भासल्यास नागरिकांनी थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य नियंत्रण कक्षाशी १९१६ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या रेड अलर्टचा उद्देश नागरिकांना संभाव्य धोक्याची पूर्वसूचना देणे आणि त्यांना सुरक्षित राहण्यासाठी मार्गदर्शन करणे हा आहे. त्यामुळे, सर्वांनी सतर्क राहून प्रशासनाला सहकार्य करणे महत्त्वाचे आहे.

