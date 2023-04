…तर हिंदुस्थानात मुस्लिमांची जनसंख्या वाढली नसती; सीतारामन यांचं विधान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी हिंदुस्थानातील मुस्लिमांच्या स्थितीबाबत महत्त्वाचं विधान केलं आणि सांगितलं की जर देशात त्यांचं (मुस्लिमांचं) जीवन जगणं कठीण केलं तर त्यांची लोकसंख्या वाढणार नाही.

पीटरसन इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक्स (PIIE) येथे बोलताना सीतारामन यांनी हिंदुस्थानातील अर्थव्यवस्थेची लवचिकता आणि वाढ यावरही भाष्य केलं. त्याचसोबत हिंदुस्थानातील मुस्लिमांच्या स्थितीवर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला देखील त्यांनी उत्तर दिलं.

देशातील ‘मुस्लिमांवरील हिंसाचार’ आणि हिंदुस्थानासंदर्भात ‘नकारात्मक पाश्चात्य धारणा’ या प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, ‘हिंदुस्थानात जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मुस्लिम लोकसंख्या आहे आणि ती लोकसंख्या कायम वाढतच आहे. जर अशी धारणा असेल किंवा प्रत्यक्षात, सरकारच्या मदतीनं त्यांचं जीवन कठीण करण्यात आलं असेल तर मुस्लिम लोकसंख्या 1947 च्या तुलनेत वाढेल का? यासंदर्भात अनेक लेखांमध्ये त्याचा उल्लेख आला आहे. याउलट पाकिस्तानात काय स्थिती आहे असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी केला.

