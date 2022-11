के एल राहुलची विश्वचषकात फ्लॉप कामगिरी, Myntra ने केले ट्रोल

हिंदुस्थानचा उपकर्णधार केएल राहुलचा यंदाच्या विश्वचषकात खराब फॉर्म पाहायला मिळाला. टी-20 विश्वचषक 2022 च्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात सलामीवीर केएल राहुल 5 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. केएल राहुल दुसऱ्यांदा विश्वचषक सेमीफायनल खेळण्यासाठी मैदानात उतरला. मात्र त्याने पुन्हा एकदा निराशा केली आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे विश्वचषकच्या उपांत्य फेरीत राहुलला केवळ एक धाव करता आली होती. के एल राहुलच्या या फ्लॉप कामगिरीमुळे Myntra या ऑनलाईन शॉपिंग साईटने त्याला एक फोटो ट्विट करत ट्रोल केले आहे.

Myntra ने आपल्या ट्विटमध्ये एका टी-शर्टचा फोटो टाकला आहे. ज्या टी-शर्टवर OUT OF THIS WORLD असे लिहिले आहे. तसेच KL Rahul’s fav t-shirt असे कॅप्शन देखील लिहिले आहे.

T20 विश्वचषकाच्या पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये केएल राहुलला केवळ 22 धावा करता आल्या. पाकिस्तानविरुद्ध फक्त 4, नेदरलँड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 9-9 धावा करता आल्या. त्याने बांगलादेशविरुद्ध 50 धावा केल्या आणि त्यानंतर सुपर-12 च्या शेवटच्या सामन्यात त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध अर्धशतक झळकावले, पण उपांत्य फेरीत तो स्वस्तात पॅव्हेलियनमध्ये परतला.