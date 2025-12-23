शिक्षणाधिकाऱ्याने केला १२ कोटींचा भ्रष्टाचार! शिक्षक भरती घोटाळाप्रकरणी आणखी एक अटक

सामना ऑनलाईन
|

नागपूर शिक्षक भरती घोटाळ्यात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या प्रकरणी आणखी एका एका शिक्षणाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. एसआयटीने जिल्हा परिषदचे माजी शिक्षणाधिकारी रवींद्र काटोलकर यांना अटक केली आहे. शालार्थ ऑनलाइन वेतन प्रणालीच्या गैरवापर प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. काटोलकर यांच्यावर 12 कोटींहून अधिक रकमेची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

आतापर्यंत या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक, अधिकारी, लिपिक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांसह २६ जणांना अटक झाली आहे. काटोलकर यांना मंगळवारी अटक करून न्यायालयात हजर केले असता त्यांना २५ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सर्व आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले आहे. हा घोटाळा राज्यभर पसरल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आम्ही हिंदुस्थानातले सर्वात मोठे पळपुटे, ललित मोदी व विजय मल्ल्याने हसत हसत दिली कबूली

पाकिस्तानची सरकारी विमान कंपनी पीआयएचा लिलाव, आरिफ हबीब ग्रुपने ४३२० कोटी रुपयांना केले खरेदी

चीन सीमेजवळ हिंदुस्थानविरुद्धचा मोठा कट उघडकीस, दोन काश्मिरी हेरांना अटक; पाकला पुरवत होते गुप्त माहिती

बिग बॉस फेम अभिनेत्याने केला साखरपुडा, या राज्यात पार पडला सोहळा

Unnao case – भाजपचा माजी आमदार बलात्कारी कुलदीप सेंगरला जामीन मंजूर, जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती

उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांची उद्या हॉटेल ब्लू सीमध्ये दुपारी 12 वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद

संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरण, वाल्मीक कराडसह सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित

भगवद्गीता हा फक्त धार्मिक ग्रंथ नसून नैतिक विज्ञानाची मांडणी करणारा ग्रंथ, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत

उद्या 12 वाजता! उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचा फोटो शेअर करत संजय राऊत यांची पोस्ट, महाराष्ट्राचं लक्ष