Nanded Waghala City Municipal Corporation Election – 81 जागांसाठी 1,203 एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल

सामना ऑनलाईन
|

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या २०२६ च्या निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जागांसाठी १२०३ एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

आज सकाळी ११ वाजल्यापासून प्रशिक्षण हॉल एसटी महामंडळ वर्कशॉप नांदेड, श्री गुरुगोविंदसिंघजी स्टेडियम नांदेड, कामगार कल्याण भवन नांदेड, कापूस संशोधन केंद्र देगलूर नाका, उर्दू घर मदिना नगर, महाराजा रणजितसिंघजी मार्केट, सिडको येथील सात क्षेत्रिय कार्यालयात उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी तसेच वेगवेगळ्या पक्षाच्या पक्ष निरीक्षकांची बी फार्म घेण्यासाठी एकच गर्दी झाली होती. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत अर्ज भरण्यासाठी रांगेत असलेल्या उमेदवारांना आत घेवून गेट बंद करण्यात आले. शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एमआयएम, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी तसेच अपक्ष असलेल्या उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह या सर्व कार्यालयावर एकच गर्दी केली होती. काल दुपारी तीन वाजेपर्यंत ३०२ अर्ज दाखल झाले होते. आज ९०१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले एकूण ८१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी निवडणूक होणार असून, त्यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. आज सायंकाळी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार एकूण ८१ जागांसाठी १२०३ एवढे अर्ज दाखल झाले असून, उद्या दि.३१ डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्जाची छाननी होणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Beed News – अजित पवारांना आता समजले बीडमध्ये क्षीरसागरशिवाय पर्याय नाही, बहुमतासाठी मदत लागणार!

बीडसाठी S.P नवनीत कांवत फरफेक्ट ठरले; वर्षभरात कुख्यात 28 गुंड गजाआड, सहा टोळ्यांचे जाळे उद्ध्वस्त

Ratnagiri News – सरत्या वर्षाला चिकन-मटण आणि ताज्या फडफडीत माशांचा बेत, ‘प्या’रे लाल मंडळींनी शोधल्या ‘खोपच्या’तील जागा

Chandrapur News – तिकीट कापलं आणि फार्महाऊस कांड बाहेर आला; अजय सरकार यांचा आमदार जोरगेवारांवर गंभीर आरोप

Ahilyanagar News – केडगावमध्ये राजकीय भूकंप! एका फोनने मिंधे गटाचे गणित कोसळले, कोतकरांचा यु-टर्न

CBSE बोर्ड विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; दहावी-बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक बदलले, सुधारित तारखा जाहीर

नवी मुंबईत भाजपकडून मंदा म्हात्रे यांची फसवणूक; 13 जणांना उमेदवारी दिली, पण एबी फॉर्म दिलाच नाही

तू जगातील बेस्ट मम्मी आहेस, मला माफ कर; प्रेमभंग झालेल्या तरुणीनं मावशीला व्हिडीओ कॉल करत जीवन संपवले

Ahilyanagar News – शाकंभरी नवरात्र उत्सवानिमित्त 27 प्रकारच्या 200 किलो पालेभाज्या-फळांच्या सजावटीने मोहटादेवीचा गाभारा सजला