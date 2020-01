गुरुनानक यांच्या जन्मस्थळावरील हल्ला म्हणजे CAA विरोधकांच्या तोंडावर चपराक! – शहा

शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक देव यांचे जन्मस्थळ असलेल्या पाकिस्तानातील नानकाना साहिब गुरुद्वारावर झालेल्या हल्ल्याचा गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. गुरुनानक यांच्या जन्मस्थळावरील हल्ला म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या तोंडावर चपराक असल्याचा हल्लाबोल अमित शहा यांनी केला. दिल्लीत बुध कार्यकर्त्यांशी संवाध साधताना अमित शहा यांनी हे विधान केले.

आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने कंबर कसली आहे. रविवारी दिल्लीत बुथ कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना अमित शहा यांनी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि ‘आप’चे प्रमुख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करत आहेत. विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानातील नानकाना साहिब गुरुद्वारावर झालेल्या हल्ल्याबाबत बोलावे. हा हल्ला म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना उत्तर असल्याचे शहा म्हणाले.

राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वढेरा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात लोकांना भडकावत असल्याचा गंभीर आरोप अमित शहा यांनी केला आहे. तुम्ही (राहुल गांधी, प्रियंका गांधी-वढेरा) लोकांना सीएएविरोधात भडकावत आहात. तुमचे (अल्पसंख्यांक) नागरिकत्व रद्द होईल असे सांगण्यात येत आहे. मात्र मी अल्पसंख्यांक नागरिकांना विश्वास देतो, सीएएमुळे देशातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व रद्द होणार नाही. या कायद्यामध्ये असे कोणतेही कलम नसल्याचे, अमित शहा म्हणाले.

BJP President&Home Min Amit Shah: Arey Kejriwal, Sonia ji&Rahul ji open your eyes&see how day before yesterday only, Nankana Sahib Gurdwara was attacked in Pakistan. It is an answer to all those who are protesting against #CAA. Where would those Sikhs affected in the attack go? pic.twitter.com/c60034WjlZ

