नाशिकमधील शेतकऱ्याने मोफत वाटले गहू, मुख्यमंत्र्यांनी मानले आभार

देशभरात कोरोना व्हायरसमुळे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. देशभरातील ऑफिसेस, कंपन्या, कारखाने बंद असल्याने पोटावर हात असल्याने कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. त्यामुळे अनेक समाजसेवक पुढे येऊन या गरजूंना मदत करत आहेत. नाशिकमधील एका मध्यमवर्गीय शेतकऱ्याने देखील त्याच्या शेतात पिकवलेला गहू गरजूंमध्ये दान केला आहे. त्यांच्या या दानशूरपणाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कौतुक केले असून त्याचे आभार देखील मानले आहे.

Maharashtra: A farmer from Nashik is distributing wheat harvested from 1 acre of his 3-acre land to needy.Datta Ram Patil says,”I am a small farmer.We’re not financially stable but if we have 1 chapatti then we can give half to others who are in dire need”. #CoronaLockdown (28.3) pic.twitter.com/lesfKF0Js3

— ANI (@ANI) March 29, 2020