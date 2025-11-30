देश विदेश – एचडीएफसी बँकेला 91 लाखांचा दंड

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेला 91 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. बँकेने केवायसी, लोन बेंचमार्ंकग आणि आऊटसार्ंसग नियम न पाळल्याने आरबीआयने हा दंड ठोठावला आहे. कामात अनियमितता आढळल्याने आरबीआयने नोटीस पाठवली. एचडीएफसी बँकेने समान पॅटेगरीतील लोनसाठी वेगवेगळ्या बेंचमार्क व्याजदर आकारले, केवायसी प्रक्रियेत चुकीचे आऊटसार्ंसग केले. हे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
थायलंडमधील पुरात 145 मृत्यू
दक्षिण थायलंडमध्ये आलेल्या पुरामुळे आतापर्यंत 145 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. थायलंडमधील 12 प्रांतात मुसळधार पाऊस कोसळल्याने अनेक ठिकाणी पूर आला आहे. सोंगखला प्रांतात 110 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. रेस्क्यू टिम ठिकठिकाणी पोहोचली असून पाण्यात वाहून गेलेले मृतदेह जमा करत आहे. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांची चाळण झाली आहे. विजेचे खांब कोसळले आहेत.
जो बायडेन यांचे 92 टक्के कार्यकारी आदेश रद्द
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात जारी केलेले 92 टक्के कार्यकारी आदेश रद्द केले आहेत, अशी माहिती ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया टथवर दिलीय. जे कार्यकारी आदेश रद्द करण्यात आले आहेत ते बहुतांश ऑटोपेन म्हणजे मशीनद्वारे स्वाक्षरी केलेले आहेत. रद्द करण्यात आलेल्या आदेशात आरोग्य, पर्यावरण आणि एआयसंबंधित नियम समाविष्ट आहेत. बायडेन यांनी 2021 ते 2025 या चार वर्षांच्या कार्यकाळात एकूण 162 कार्यकारी आदेश जारी केले होते.
इंडोनेशिया 30 दिवसांत 1400 भूकंपांनी हादरला
इंडोनेशियात मागील 30 दिवसांत छोटे-मोठे असे एकूण 1400 वेळा भूपंप आले. 27 नोव्हेंबर 2025 ला सुमात्राजवळ 6.3 रिश्टर स्केलचा भूपंप आला, परंतु या भूपंपात कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसान झाल्याची माहिती नाही. इंडोनेशियात सध्या भूपंप आणि भूस्खलन सोबत आल्याने लोकांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. जगातील 90 टक्के भूपंप इंडोनेशियातून येतात. इंडोनेशियात दररोज भूपंपाचे छोटे-मोठे हादरे बसतात. 2004 मध्ये सुमात्रा जवळ 9.1 तीव्रतेचा भूपंप आला होता.