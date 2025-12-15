राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 214 प्रकरणे निकाली, 8 कोटी 36 लाख 86 हजार रुपयांची तडजोड शुल्क वसूल

 पंढरपूर तालुका विधी सेवा समितीच्यावतीने जिल्हा न्यायालय, पंढरपूर येथे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये 214 प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली आहेत. या प्रकरणामध्ये एकूण 8 कोटी 36 लाख 86 हजार 649 रुपयांची तडजोड झाली. तसेच यामध्ये मोटार अपघात दावा एक कोटी रुपयांच्या तडजोडीने मिटवला असल्याची माहिती तालुका विधी सेवा समितीचे प्रभारी अध्यक्ष तथा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एस. सलगर यांनी दिली.

या लोकअदालतीसाठी एकुण 5 पॅनलची व 1 नियमित न्यायालयाचे व्यवस्था करण्यात आली होती. या पॅनलमध्ये जिल्हा न्यायाधीश ए.एस. सलगर, न्यायाधीश एन. एस. बुद्रुक, न्यायाधीश एस. एस. राऊळ, न्यायाधीश के. जे. खोमणे न्यायाधीश पी. आर. पाटील, न्यायाधीश ए. एस. सोनवलकर, यांनी काम पाहिले.

सदरची लोकअदालत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.एस.शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेली होती. त्यासाठी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश ए.एस. सलगर ,न्यायाधीश  एस. एस पाखले व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग  के. जे. खोमणे यांनी वेळोवेळी बैठका घेवुन, पाठपुरावा करुन लोकअदात संपन्न केली. न्यायाधीश यांनी वेळोवेळी बैठका घेवुन, पाठपुरावा करुन संपन्न केली. या लोकअदातीमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालय, पंढरपूर येथील एक कोटी रूपयांचा मोटार अपघात दावा जिल्हा न्यायाधीश ए. एस. सलगर, अॅड. व्ही. एम. भोसले, पॅनल विधीज्ञ तथा अध्यक्ष पंढरपूर अधिवक्ता संघ यांनी तडजोडीने बोलणी करून प्रकरण लोकअदातीमध्ये मिटवले.

या लोकअदालतीस विधीज्ञ, बँक कर्मचारी, महावितरणचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी, पक्षकार, न्यायालयीन कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते व त्यांचे सर्वांचे सहकार्याने सदरचे लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्यात आले.

