लष्कराचे उद्दीष्ट स्त्री-पुरुष समानतेचे! महिलांनी स्वतःला कमजोर समजू नये; लष्करप्रमुखांचे मोठे विधान

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी लष्करामध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याच्या दृष्टीने लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी मोठे विधान केले आहे. लष्कराचे उद्दीष्ट स्त्री-पुरुष समानतेचे आहे. महिलांनी स्वतःला कमजोर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे, असे आवाहन लष्करप्रमुखांनी केले. महिलांना पायदळात सहभागी करून घेण्यास हिंदुस्थानी लष्कर तयार आहे. मात्र समाजाच्या स्वीकृतीवर हा निर्णय अवलंबून आहे, असे लष्करप्रमुख म्हणाले. नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

लष्करप्रमुख काय म्हणाले?

पुरुष आणि महिला सैनिकांची मानके आणि क्षमता समान असतील आणि हिंदुस्थानी समाज हे स्वीकारण्यास तयार असेल, तर महिलांना लढाऊ भूमिकेत सामील केले जाऊ शकते. लष्कर कुणालाही वेगळ्या दृष्टीने पाहत नाही आणि कामगिरी हा अंतिम निकष आहे, असे लष्करप्रमुख म्हणाले.

पुरुष आणि महिलांसाठी समान मानके आवश्यक आहेत, परंतु वैद्यकीय आणि ऑपरेशनल कारणांमुळे हे अंमलात आणणे कठीण आहे, असे लष्करप्रमुखांनी पुढे स्पष्ट केले. तसेच महिलांच्या कामगिरीच्या आकडेवारीच्या आधारे, प्रथम सहाय्यक शस्त्रांसाठी, नंतर लढाऊ शस्त्रांसाठी आणि नंतर विशेष दलांसाठी मार्ग खुला केला जाईल, असे त्यांनी पुढे नमूद केले. हे क्रमिक आणि सकारात्मक सामाजिक बदल म्हणून त्यांनी वर्णन केले.

जनरल द्विवेदी पुढे म्हणाले की, हिंदुस्थानी लष्करात सध्या अंदाजे 8 हजार महिला अधिकारी आहेत. एनडीएमध्ये सध्या 60 महिला कॅडेट्स आहेत आणि दरवर्षी 20 जणांना सामील केले जात आहे. दरवर्षी सुमारे 120 महिला अधिकारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (चेन्नई आणि गया) मधून पदवीधर होत आहेत. महिलांसाठी प्रादेशिक सैन्य दलही सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 110 पदे भरण्यात येणार आहेत.

महिलांना इतर रँकमध्ये (ओआर) सामील करण्यासाठी लष्कर कायद्याच्या कलम 12 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. 2032 पर्यंत ओआरमध्ये महिलांची भरती 12 पटीने वाढवण्याचे लष्कराचे उद्दिष्ट आहे.

आधुनिक युद्धासाठी लष्कराची मोठी योजना

  • सध्या सुरू असलेल्या जागतिक युद्धांमधून धडा घेत हिंदुस्थानी सैन्य आता वेगाने आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
  • ड्रोनसाठी एक स्वतंत्र रेजिमेंट तयार केली जात आहे.
  • रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र दल मजबूत केले जात आहे.
  • लोटेरिंग दारूगोळा आणि नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज युनिट्स स्थापन केल्या जात आहेत.

ड्रोन तंत्रज्ञानाला नवीन चालना

ऑपरेशन सिंदूरनंतर ड्रोन तंत्रज्ञानाला नवीन चालना मिळाली असल्याचे लष्करप्रमुख म्हणाले. प्रत्येक कमांड आता गरजेनुसार 5 हजार ड्रोन तयार करू शकते. धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाल्यास ही संख्या 20 हजार ते 1 लाखापर्यंत वाढवता येते.

भैरव बटालियन आणि नवीन युनिट्स

आतापर्यंत 13 भैरव बटालियन तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे पायदल आणि विशेष दलांमधील अंतर भरून निघेल. याव्यतिरिक्त, तोफखान्यात एक दिव्यस्त्र बॅटरी तयार करण्यात आली आहे, जी डिव्हिजन कमांडर्सना आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानासह मदत करेल. आज सैन्यात वापरला जाणारा 90 टक्केपेक्षा जास्त दारूगोळा देशातच तयार केला जात आहे, जो स्वावलंबी हिंदुस्थानच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राहुल गांधींशी कोणतीही चर्चा झाली नाही, कर्नाटकातील मुख्यमंत्रीपदावर काय म्हणाले डीके शिवकुमार?

शोकसभेहून घरी परतत चालकाचे नियंत्रण सुटले, ट्रक आणि कारच्या धडकेत 6 महिलांचा मृत्यू

मतांसाठी काहीपण! 200 भटक्या कुत्र्यांना विषारी इंजेक्शन देऊन ठार मारलं

महाराष्ट्राचा बिहार करू इच्छिणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांच्या कुनितीची फळं महाराष्ट्र भोगतोय, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

रस्त्यावरून जाताना चायनीज नायलॉन मांजामुळे गळा कापला, मोटारसायकलस्वाराचा दुर्दैवी मृत्यू

देशात महागाई वाढली, अन्नधान्य आणि उत्पादन क्षेत्रातल्या विविध वस्तूंच्या किंमतीतही वाढ

Chattisgarh News – सुकमामध्ये सीपीआयच्या 29 नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण

Photo – मुंबई आणि मराठी माणसाच्या भल्यासाठी ठाकरे कुटुंबाचं आई मुंबादेवीला साकडं

सांधेदुखीसाठी मोहरीचे तेल कसे फायदेशीर ठरते, जाणून घ्या