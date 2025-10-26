कुर्नूलनंतर रांचीत बसमध्ये अग्नितांडव, 40 हून अधिक प्रवासी थोडक्यात बचावले

कुर्नूलमधील बसला आग लागल्याची घटना ताजी असतानाच झारखंडमधील रांची येथे बसला आग लागली. शनिवारी संध्याकाळी प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसला आग लागली. सुदैवाने सर्व प्रवासी सुरक्षित बचावले आहेत. बस रांची-लोहरदगा महामार्गावर राज्याच्या राजधानीतून चत्राकडे जात असताना ही घटना घडली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसमध्ये सुमारे 45 प्रवासी होते, मंदार बाजारजवळ बसला अचानक आग लागली. सुदैवाने, बस वेळेवर थांबवण्यात आली आणि प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या पथकाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली, परंतु तोपर्यंत स्थानिक दुकानदारांनी आग विझवली होती. कोणत्याही प्रवाशांना कोणतीही दुखापत झाली नाही किंवा मालाचे मोठे नुकसान झाले नाही, असे पोलिसांनी सांगितले.
बॅटरी बॉक्सजवळ शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली, असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. बस पोलीस स्टेशनच्या आवारात ठेवण्यात आली आहे. प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर नेण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आल्याचे पोलीस म्हणाले.