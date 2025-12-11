भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या एसयूव्हीची ट्रॅक्टर-ट्रेलरला धडक, 3 ठार; 11 जण जखमी

सामना ऑनलाईन
|

भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या एसयूव्हीची ट्रॅक्टर-ट्रेलरला धडक बसल्याने भीषण अपघाताची घटना घडली. या अपघातात तीन भाविकांचा मृत्यू झाला असून 11 जण जखमी झाले आहेत. गुरुवारी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जखमींपैकी चौघांची प्रकृती गंभीर आहे. सर्व जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे कल्याण भदरसा गावाजवळ प्रयागराज महामार्गावर ही घटना घडली. एसयूव्हीतीव सर्व भाविक मध्य प्रदेशातील रीवा जिल्ह्यातून राम मंदिराच्या दर्शनासाठी अयोध्येला चालले होते. मात्र वाटेतच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला. जखमींवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर चार गंभीर जखमींना लखनऊ येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. मयत भाविकांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

TTD Dupatta Scam – तिरुपती देवस्थानच्या लाडूवादानंतर आता सिल्क दुपट्टा घोटाळा उघड, चौकशीचे आदेश

Photo – कातिल नजर… ब्लॅक एन्ड व्हाईट ड्रेसमध्ये आलियाला पाहून चाहते घायाळ

कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या खासगी डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना विमा संरक्षणाचा हक्क; सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Mumbai News – दर अर्ध्या तासाला विमान उडवून देऊ! मुंबई विमानतळाला धमकीचा मेल

Chandrapur News शेतामध्ये आढळून आले मतदार ओळखपत्र

eknath-khadse-phone

एकनाथ खडसेंना धक्का… भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणातील दोषमुक्तीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला

आधी 60 कोटी जमा करा नंतर परदेशात जा, उच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी यांना खडसावले

‘अतिवृष्टी’ आणि ‘पूर’ विषयावरील लक्षवेधी राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की, मदत पुनर्वसन आणि जलसंपदा मंत्र्यांमध्ये विसंवाद

वाढवण-समृद्धी महामार्गासाठी 14 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित – दादा भूसे