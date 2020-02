नवी मुंबई पालिका शाळेतील 14 मुलींचा विनयभंग, नराधम संगणक शिक्षक गजाआड

नवी मुंबई महापालिका शाळेतील 14 विद्यार्थिनींचा विनयभंग करणारा नराधम शिक्षक लोचन परुळेकर याला पोलिसांनी अटक केली आहे. या सर्व मुली सहावी ते आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेणाऱया आहेत. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पालकवर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.

Maharashtra: A computer teacher has been arrested for allegedly molesting 15 girl students during a computer class at a govt school in Mahape area of Navi Mumbai. He has been remanded to police custody till March 2. FIR registered under sections of IPC&POCSO Act.

— ANI (@ANI) February 28, 2020