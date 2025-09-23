नवरात्रीच्या उपवासासाठी हे उपवासाचे पदार्थ नक्की करुन बघा, वाचा सविस्तर

नवरात्रीचे नऊ दिवस म्हणजे देवीची पुजा करण्याचा काळ आहे. या काळात, देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते. हे नऊ दिवस केवळ पूजेसाठी नसून आत्मशुद्धीसाठी देखील असतात, म्हणून यामध्ये खाल्ले जाणारे अन्न हे सात्त्विक असते.
उपवास केवळ धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसून तुमच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर आहेत, त्यासाठी तुमच्या आहाराकडे थोडे काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे.
दह्यातील बटाटा
दह्यातील बटाटा ही उपवासासाठी एक चविष्ट रेसिपी आहे, कारण या पदार्थामुळे शरीराला ऊर्जा प्रदान होते. यासाठी उकडलेले बटाटे कापून त्यामध्ये थंड दही , हिरव्या मिरच्या आणि जिरे पावडर,कोथिंबीर, मीठ घालून मिक्स करा. तयार आहे उपवासाचे दह्यातील बटाटे.
दुधी भोपळ्याची खीर
नवरात्रीच्या वेळी गोड खात असाल, म्हणजेच मीठमुक्त उपवास करत असाल, तर तुमच्या आहारात दुधी भोपळ्याची खीर समाविष्ट करू शकता. यासाठी सर्वप्रथम दुधी दुधात किसून घ्या आणि ते घट्ट होईपर्यंत शिजवा. त्यामध्ये काजू आणि सुकामेवा घाला, थोडी साखर घाला आणि चांगले शिजवून घ्या. आणि गरमारगम सर्व्ह करा.
उपवासाचे चाट
उपवासाचे चाट चवीला खूप चविष्ट लागते . यासाठी सर्वप्रथम मखाना भाजून घ्या त्यानंतर शेंगदाणे देखील भाजून घ्या. नंतर, एका भांड्यात उकडलेले बटाट्याचे लहान तुकडे करा आणि त्यामध्ये भाजलेले मखाना आणि शेंगदाणे, केळीचे चिप्स घालून ते सर्व एकत्र करा. नंतर त्यामध्ये दोन ते तीन चमचे दही, चिरलेली कोथिंबीर आणि मीठ घाला.उपवासाचे चाट तयार आहे.
उपवासाचे फळांचे कस्टर्ड
उपवासाचे कस्टर्ड ही मीठमुक्त फळांच्या डिशसाठी एक उत्तम रेसिपी आहे. यासाठी, सर्वप्रथम दूध उकळवुन घ्या आणि कस्टर्ड पावडर एवजी दुधाची पावडर घाला. ते घट्ट झाल्यावर त्यामध्ये छोटे – छोटे काप केलेले सफरचंद, द्राक्षे आणि केळी यांसारखी उष्णकटिबंधीय फळे घाला. त्यानंतर हे मिश्रण फ्रिजमध्ये थंड करण्यासाठी ठेवा काहीवेळानंतर थंडगार कस्टर्ड सर्व्ह करा.
काकडीचे कटलेट्स
नवरात्रीसाठी चविष्ट आणि निरोगी रेसिपीसाठी, तुम्ही काकडीचे कटलेट्स बनवू शकता. यासाठी, काकडी किसून घ्या आणि त्यामध्ये आले, धणे पावडर आणि बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला. त्यानंतर त्यामध्ये उकडलेले बटाटे मॅश करा नंतर जिरे, लिंबाचा रस आणि मीठ घालून गोल कटलेट बनवा. हे कटलेट शॅलो फ्राय करुन घ्या .हे कटलेट हिरव्या चटणीसोबत चविष्ट लागतात.
उपवासाची पुरी-भाजी
उपवासाची पुरी भाजी बनवण्यासाठी राजगिरा आणि कुट्टूचे पीठ मिक्स करुन त्याची पुरी बनवा. पर्यायी म्हणून, तुम्ही फक्त कुट्टू च्या पीठाने पुरी बनवू शकता. भाजी बनवण्यासाठी कढईत जिरे, मोहरी, हिरव्या मिरच्या आणि कढीपत्ता, उकडलेले बटाटे घालून मीठ घालून भाजी बनवून घ्या.तुमची उपवासाची पुरी-भाजी तयार आहे.
साबुदाणा खिचडी
साबुदाणा पुरेशा पाण्यात 4 ते 5 तास भिजत ठेवा जोपर्यंत ते फुगून पूर्णपणे भुगत नाही. पॅनमध्ये एक चमचा तेल घाला, त्यात जिरे, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घाला आणि लहान तुकडे केलेले बटाटे घाला. झाकण ठेवून 5-7 मिनिटे शिजवा, जेणेकरून बटाटे कच्चे राहणार नाहीत. आता, भिजवलेले साबुदाणा आणि शेंगदाण्याच कुट घाला शेवटी मीठ घालून साबुदाणा शिजेपर्यंत अधूनमधून हलक्या हाताने मिक्स करा.