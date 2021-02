एका नौदल अधिकार्‍याचे चेन्नईमधून अपहरण करून त्याला पालघरमध्ये जिवंत जाळण्यात आले आहेत. जखमी अधिकार्यांला रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. सुरज कुमार दुबे असे या अधिकार्‍याचे नाव असून पालघरमध्ये त्याच्यावर हा हल्ला झाला होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार सुरज कुमार सुट्टी संपवून कामावर रुजू होण्यासाठी कोईंबतुरला निघाले होते. 30 जानेवारी रोजी सांयकाळी विमानातून ते हैदराबादला पोहोचले. परंतु हैदाराबादमधून दुबे गायब झाले, त्यांचा फोनही स्विच ऑफ लागत होता.

The Navy official has been identified as Suraj Kumar Dubey (27), a resident of Ranchi in Jharkhand. A case has been registered against three unidentified persons and a probe has been initiated: Palghar SP Dattatray Shinde



दुबे यांच्याशी संपर्क तुटल्यानी कुटुंबीयांनी दुबे हरवल्याची तक्रार दाखल केली. तेव्हा पोलिसांनी त्यांचा शोध घेण्यास सुरूवात केली. ही कारवाई सुरू असताना पालघरमध्ये जळालेल्या अवस्थेत दुबे आढळले. त्यांना तत्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथून त्यांना नौदल रुग्णालयात हलवण्यात आले. परंतु रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

दुबे यांचा होरपळून मृत्यू झाला. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना जाळून एका नाल्यात फेकून देण्यात आले होते.

सूरज यांचे मे मध्ये लग्न होणार होते. 15 जानेवारी रोजी त्यांचा साखरपुडा झाला होता. त्यांच्या मृत्यूमुळे घरात आणि गावात शोककळा पसरली आहे. दरम्यान दुबे यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आपले अपहरण करून तीन दिवस डांबण्यात आले होते, अपहरणकर्त्यांनी खंडणी मागितली होती असे जबानी सुरज दुबे यांनी मृत्यूपूर्वी दिल्याची माहिती त्यांचे वडील मिथिलेश दुबे यांनी दिली आहे. तसेच या प्रकरणी चौकशी करून आपल्या मुलाला न्याय मिळावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

I want justice for my son. That’s the message I want to get across via media. He gave statement before dying that he was kidnapped & imprisoned for 3 days, being made an object of ransom. He was then brought to Palghar & burnt to death: Mithilesh Dubey, father of Suraj Kr Dubey https://t.co/tKTb1oBWUJ pic.twitter.com/lR1ypYhq6i

