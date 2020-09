एनसीबीच्या गुप्त चौकशीतील माहिती टीव्ही चॅनेलला कशी जाते!काँग्रेसने घेतला आक्षेप

बॉलीवूडमधील ड्रग्ज प्रकरणात अभिनेत्रींची एनसीबीने चौकशी सुरू केली आहे. या गुप्त चौकशीतील प्रत्येक मिनिटांचा तपशील प्रसारमाध्यमांमध्ये येत आहे. त्यामुळे एनसीबीने या महितीचे खंडन करावे, अन्यथा गुप्त चौकशीतील माहिती एनसीबीच टीव्ही चॅनेलकडे पोहोचवत असल्याचे सिद्ध होईल असा आक्षेप काँग्रेसने घेतला आहे.

Minute to minute update of what is going on in NCB office is being discussed on Media. NCB must come out and refute the whole narrative. If not then it will be considered as Information deliberately leaked by NCB. It would be very sad if this is true!

