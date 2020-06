नितीश कुमार असतील बिहार निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा! अमित शहा यांची घोषणा

कोरोना संकट दरम्यान भाजपने आगामी बिहार निवडणूकीचा शंख फुंकला आहे. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारमध्ये रविवारी व्हर्च्युअल रॅली करून याची सुरुवात केली आहे. यावेळी जनेतला संबोधित करताना अमित शहा यांनी बिहारमध्ये नितीश कुमारच भाजपचा चेहरा असणार असल्याची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले की, ‘माझा विश्वास आहे की एनडीए नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात दोन तृतीयांश बहुमताने सरकार स्थापन करणार. मात्र ही वेळ कोरोनाशी लढा देण्याची आहे, राजकारण करण्याची नाही. आपण सर्वांनी पंतप्रधान मोदींसोबत कोरोनाशी लढा दिला पाहिजे.’

यावेळी जनेतला संबोधित करताना अमित शहा यांनी बिहारमधील विरोधी पक्ष आरजेडीवर टीका केली आहे. ते म्हणाले की, ‘नितीश कुमार आणि सुशील मोदी दोघेही प्रसिद्धी करण्यात कच्चे आहेत. ते रस्त्यावर उभे राहून थाळी नाही वाजवत. ते शांतपणे लोकांना मदत करतात. नितीश कुमार आणि सुशील मोदी यांनी बिहारमध्ये कोरोनाला चांगली लढत दिली आहे. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव आणि तेज प्रताप यादव यांना लक्ष्य करत ते पुढे म्हणाले की, ‘घराणेशाही असलेल्या लोकांना मला आज सांगायचं आहे की, त्यांनी त्यांचा चेहरा आरशात पहावा. 1990 ते 2005 या काळात बिहारचा विकास दर हा 3.19% इतका होता. नितीश कुमार यांच्या कार्यकाळात बिहारचा विकास दर हा 11.3% वर पोहोचला आहे. एनडीएने विकास दर वाढवण्याचे काम केले आहे,’ असं ते म्हणाले आहेत.

