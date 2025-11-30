अमेरिकेत आता इन्कमवर नो टॅक्स! राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितला प्लॅन

जगातील वेगवेगळ्या देशांवर लादलेल्या टॅरिफमधून अमेरिकेला बक्कळ पैसा मिळत आहे. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांसाठी ही आनंदाची बातमी असून अमेरिकेत लागणारा इन्कम टॅक्स जवळपास नष्ट करण्याचा प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या इन्कमवर कोणताही टॅक्स लागणार नाही, असा विश्वास अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. अमेरिकन मिलिट्री जवानांना व्हिडीओ कॉलवरून बोलत असताना त्यांनी हे विधान केले आहे, परंतु अमेरिकेतील इन्कम टॅक्स कधी आणि कसा संपवणार आहे, याबद्दल त्यांनी स्पष्ट केले नाही.
टॅरिफमुळे अमेरिकेतील इन्कम टॅक्स कमी होऊ शकतो, असे ट्रम्प हे पहिल्यांदा बोलले नाही. याआधीही त्यांनी यासंबंधी दावा केलेला आहे. 2025 मध्ये एप्रिल महिन्यात सोशल मीडिया टथवर त्यांनी एक पोस्ट शेअर करून यासंबंधी विधान केले होते. जसजसा टॅरिफमधून पैसा येईल, तसतसे इन्कम टॅक्स कमी होत जाईल, असे म्हटले होते. या वर्षीच्या सुरुवातीला ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये पुन्हा आल्यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक देशांतून येणाऱया मालावर आयात कर लावला आहे. हा कर 10 टक्के ते 50 टक्क्यांपर्यंत लावला आहे. कोणत्या देशातून सामान येत आहे, त्यानुसार वेगवेगळा टॅरिफ लावला आहे. यामुळे अमेरिकी सरकारला जास्त पैसे मिळतील. तसेच अमेरिकेतील लोक विदेशी वस्तू घेण्याऐवजी अमेरिकेत बनवलेले प्रोडक्टस् खरेदी करतील, असा त्यामागचा उद्देश होता.
टॅरिफ बोनसचे आश्वासन
ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर जगभरातून टीका करण्यात आली आहे, परंतु ट्रम्प यांनी नेहमीच याची पाठराखण केली आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन नागरिकाला 2 हजार डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ज्या लोकांना टॅरिफ पसंत नाही ते लोक मूर्ख आहेत, असेही ट्रम्प म्हणाले आहेत. अमेरिका आता जगातील सर्वात श्रीमंत आणि मजबूत देश बनला आहे. अमेरिकेतील महागाई कमी झाली आहे. येथील स्टॉक मार्पेटने रेकॉर्ड बनवला आहे. रिटायरमेंट फंडही वर गेला आहे. टॅरिफमधून ट्रिलियन डॉलर रुपयांची कमाई होत आहे. अनेक ठिकाणी नवे कारखाने आणि प्लांट बनवले जात आहेत, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे.