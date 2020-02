चीनमधून परतलेल्या 645 हिंदुस्थानींना कोरोना व्हायरसची लागण नाही, रीपोर्टमधून स्पष्ट

हिंदुस्थानसाठी एक गुड न्युज आहे. चीनमध्ये कोरोना व्हायरस पसरल्याने 645 हिंदुस्थानींना परत आणण्यात आले. कुठल्याही हिंदुस्थानींला कोरोना व्हायरसची लागण झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वांची तपासणी केल्यानंतर रीपोर्टमधून ही माहिती कळाली आहे.

Health Ministry: All 645 evacuees from Wuhan, China have tested negative for #Coronavirus. No new case has been reported pic.twitter.com/C3nuKzgR3j

— ANI (@ANI) February 6, 2020