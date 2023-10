Nushrratt Bharuccha – इस्त्रायलमध्ये अडकलेली नुसरत भरुचा सुरक्षित, चाहत्यांनी सोडला निश्वास

गाझापट्टीतून हमासच्या दहशतवाद्यांनी तब्बल 5 हजारांवर रॉकेट्स डागल्यानंतर इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईन युद्धाचा भडका उडाला. या हल्ल्यानंतर इस्त्रायलची परिस्थिती चिंता वाढवणारी आहे. यातच बॉलीवूड अभिनेत्री नुसरत भरुचा इस्त्रायलमध्ये अडकल्याची बातमी समोर आल्याने चाहत्यांची झोपच उडाली होती. मात्र ती सुरक्षित असून हिंदुस्थानात परतत असल्याची बातमी समोर आली आहे.

We have finally managed to get in touch with Actress Nushrratt Bharuccha and with the help of the Embassy, she is being safely brought back home. She is safe and on her way to India: Sanchita Trivedi, member of Nushrratt Bharuccha’s team

(file pic) pic.twitter.com/ZHGhOIrvbY

— ANI (@ANI) October 8, 2023