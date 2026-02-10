माजी नगरसेवकाची सोनसाखळी चोरीचा प्रयत्न

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

चोरटय़ाने माजी नगरसेवकाची सोनसाखळी चोरण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना बोरिवली पूर्व येथे घडली. या प्रकरणी कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी एकाला ताब्यात घेतले आहे.

तक्रारदार हे माजी नगरसेवक आहेत. रविवारी रात्री ते कारने बोरिवली पूर्व परिसरात जात होते. रहदारी जास्त असल्याने त्याची कार थांबली होती. तेव्हा एक जण त्यांच्या कारजवळ आला. हॉर्न वाजल्यानंतर तो बाजूला हटत नव्हता. त्याला समजवण्यासाठी तक्रारदार हे कारमधून खाली उतरले. एकाने त्यांची गळ्यातील सोनसाखळी खेचण्याचा प्रयत्न केला. तक्रारदार यांनी आरडाओरड केला. चोरटय़ाने तक्रारदार यांना धक्का मारून खाली पाडले.

त्यात तक्रारदार यांच्या बोटाला आणि कोपराला दुखापत झाली. त्यानंतर स्थानिक नागरिक जमा झाले. नागरिकांनी चोरटय़ाचा पाठलाग करून त्याला पकडले. त्याला पुढील कारवाईसाठी कस्तुरबा मार्ग पोलिसांच्या स्वाधीन केले. कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पुजेसाठी लावलेल्या दिव्याने केला घात, मुलाच्या लग्नाच्या एक दिवस आधी आईचा होरपळून मृत्यू

लोणावळ्यात सनसेट पाहण्याचा मोह जीवावर बेतला, पुण्यात MPSC ची तयारी करणाऱ्या तरुणाचा दरीत कोसळून मृत्यू

Sunetra Pawar – सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारला; पार्थ पवार, आदिती तटकरेंना अश्रू अनावर

…तर देशभरात हिंदी लादणाऱ्या सरकारचे कान उपटून दाखवा, राज ठाकरे यांचे सरसंघचालकांना आव्हान

देश विदेश – जेईई मेनच्या प्रश्नपत्रिकेत 17 चुका

टीना अंबानी यांच्या अडचणी वाढणार; चौकशीसाठी हजर झाल्या नसल्याने ईडी पुन्हा पाठवणार समन्स

कोकण बोर्डात बारावीसाठी 15 हजार 713 व दहावीसाठी 17 हजार 449 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ठ

Ajit Pawar Plane Crash – अखेर ती तारीख उजाडली; रोहित पवार आज पत्रकार परिषद घेणार, कोणता गौप्यस्फोट करणार?

mumbai real estate record 1.5 lakh homes sold in a year, govt earns rs 13,487 crore revenue

मुंबईचे स्टॅम्प डय़ुटी कलेक्शन 1 हजार कोटीपार