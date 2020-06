पाकड्यांच्या कुरापती सुरुच, सीमेवरील गोळीबारात जवान शहीद

जम्मू कश्मीरमध्ये गेले पंधरा दिवस पाकिस्तानच्या सीमेवरील कुरापती वाढल्या असून आतापर्यंत पाकिस्तानच्या शस्त्रसंधी उल्लंघनात तीन जवानांना प्राण गमवावे लागले आहेत. शनिवारी रात्री पूँछ जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानने केलेल्या गोळीबारात एक जवान शहीद झाले आहेत. या गोळीबारात दोन जवान जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत.

Army jawan killed in firing by Pakistani troops along LoC in Poonch district of Jammu and Kashmir: officials

— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2020