पंजाबमध्ये ऑपरेशन लोटसचा भांडाफोड, ‘आप’ आमदाराने उघड केला भाजपचा डाव

पंजाबच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत असून आम आदमी पक्षाने भाजपवर ‘ऑपरेशन लोटस’चा गंभीर आरोप केला आहे. आपच्या आमदार नरिंदर कौर भराज यांनी पत्रकार परिषद घेत खळबळजनक दावा केला आहे की, त्यांना भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी मोठी ऑफर देण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्या नावाचा उल्लेख केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आमदार नरिंदर कौर भराज यांनी आरोप केला आहे की, भाजपच्या काही एजंट्सनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांना पक्षांतर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवले. केवळ आर्थिक लाभच नाही, तर भाजपमध्ये गेल्यास मोठे पद देण्याचे आश्वासनही त्यांना देण्यात आले होते. नरिंदर कौर भराज यांच्या दाव्यानुसार, त्यांना हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगण्यात आले होते, जेणेकरून या व्यवहारावर शिक्कामोर्तब करता येईल.
या खुलाशानंतर आम आदमी पक्षाने भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. पंजाबमधील स्थिर सरकार पाडण्यासाठी भाजप केंद्रीय सत्तेचा आणि पैशांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आपने केला आहे. “भाजप लोकशाहीची पायमल्ली करत असून जनतेने नाकारल्यानंतर आता मागच्या दाराने सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” अशी टीका पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी केली आहे.