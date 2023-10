फोन करून विचारतात उपाशी आहात का ? जागतिक उपासमारी निर्देशांकाबाबत स्मृती इराणींचे हास्यास्पद विधान

जागतिक उपासमारी निर्देशांकात हिंदुस्थानाची आणखी घसरण झाली आहे. 125 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान हा 111 व्या क्रमांकावर घसरला आहे. या निर्देशांकाची भाजपच्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी खिल्ली उडवली आहे. यामुळे विरोधकांसह अनेकांनी इराणी यांची खिल्ली उडवली आहे.

स्मृती इराणी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना जागतिक उपासमारी निर्देशांकाबाबत बोलताना म्हटले होते की,” निर्देशांक हिंदुस्थानाचे खरे चित्र दाखवत नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जागतिक उपासमारी निर्देशांकाचे देता येईल. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदुस्थानात हे निर्देशांकवाले 3 हजार लोकांना फोन करून विचारतात की तुम्ही उपाशी आहात का ? या निर्देशांकानुसार पाकिस्तान हा हिंदुस्थानपेक्षा चांगल्या स्थितीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे, तुम्ही यावर भरवसा ठेवू शकता का ? ” शुक्रवारी हैदराबादमध्ये फिक्कीने आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

इराणी यांच्या या विधानावर विरोधकांनी टीका केली आहे. काँग्रेसच्या सुप्रिया श्रीनाटे यांनी म्हटले आहे की, “तुम्हाला असं खरंच वाटतं की जागतिक उपासमारी निर्देशांक हा लोकांना फोन करून आणि तुम्ही उपाशी आहात का असं विचारून ठरवला जातो ? तुमची डोळेझाक का तुमची असंवेदनशीलता, काय अधिक लाजिरवाणे आहे हे कळत नाही “

Ms @smritiirani ,

I don’t know what’s more shameful – your level of ignorance or your insensitivity at display here?

Do you honestly think Global Hunger Index is calculated by calling up people and asking them if they are hungry!!???

You are the Women and Child Development… pic.twitter.com/pTnHsNDEo3

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) October 20, 2023