मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी विरोधकांनी संसदेत दाखल केली नोटीस, २०० हून अधिक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, लोकसभा आणि राज्यसभेत नोटीस सादर केली आहे. २०० हून अधिक खासदारांनी या सूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे, असे बोलले जात आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी लावून धरली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, १३० लोकसभा खासदार आणि ६३ राज्यसभा खासदारांनी या सूचनेवर स्वाक्षरी केली आहे. नियमांनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या सूचनेसाठी किमान १०० लोकसभा खासदार आणि ५० राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.

दरम्यान, संसदेच्या चालू अधिवेशनात या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. विरोधकांनी आरोप केला आहे की, लोकशाहीच्या रक्षणासाठी निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांनी कोणत्याही दबावाशिवाय काम करणे गरजेचे आहे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत त्यामध्ये त्रुटी दिसून येत आहेत. आता या नोटिसीवर सभापती आणि अध्यक्ष काय निर्णय घेतात आणि त्यावर सभागृहात चर्चा होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी पक्षाने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून निवडणूक आयोग आपली जबाबदारी चोख बजावत असल्याचे म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विमान प्रवास महागणार, एअर इंडियानंतर आता IndiGo नेही लावला ‘फ्यूल सरचार्ज’

LPG Shortage – दोन-तीन दिवसांपासून सिलिंडर मिळवण्याचा प्रयत्न, अखेर एलपीजी गॅसमुळे वृद्धाचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू

अनिल अंबानींच्या मुलाची CBI कडून ६ तासांहून अधिक काळ चौकशी, २२८ कोटींचे बँक कर्ज प्रकरण

Israel Iran War – हिंदुस्थान आमचा मित्र, हार्मुझ सामुद्रधुनीत त्यांच्या तेलवाहू जहाजांना ग्रीन सिग्नल; इराणचे संकेत

ओमानमध्ये ड्रोन हल्ला, दोन हिंदुस्थानींचा मृत्यू; दहा जण जखमी

इराणच्या १५,००० ठिकाणांवर केले हल्ले, इराणी नेतृत्व भूमिगत; अमेरिकेचा दावा

देशाचे संविधान बदलून बंच ऑफ थॉटला अभिप्रेत हिंदुस्थान बनवण्याचा भाजपा- RSS चा डाव हाणून पाडा – हर्षवर्धन सपकाळ

ना चेहऱ्यावर भीती, ना युद्धाचा ताण; तेहरानच्या रस्त्यांवर बिनधास्त फिरताना दिसले इराणचे राष्ट्रपती

विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाइम कमी करण्यासाठी दुष्परिणाम ॲप्सवर बंदी घाला; आमदार प्रवीण स्वामींची विधानसभेत मागणी