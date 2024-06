कोकणासह गोव्याला हवामान विभागाचा ऑरेंज अलर्ट

गेले काही दिवस देशातील अनेक भागांमध्ये भयंकर उष्णतेला सामोरे गेल्यानंतर आता हळूहळू राज्यात पावसाची चाहूल लागत आहे. लवकरच पूर्वमोसमी वाऱ्यांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर शुक्रवारी मुंबईसह संपूर्ण कोकणपट्टीत मेघगर्जनेसह मुसळधार पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागातर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

कोंकण एंव गोवा में 08 और 09 जून 2024 को भारी (64.5-115.5 मिलीमीटर) से लेकर बहुत भारी वर्षा (115.5-204.4 मिलीमीटर) होने की संभावना है।

Konkan & Goa is likely to get isolated heavy (64.5-115.5 mm) to very heavy rainfall (115.5-204.4 mm) on 08th & 09th June, 2024. pic.twitter.com/3fdWRBkAzm

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 5, 2024