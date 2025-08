IND vs ENG ओव्हलवर मियांभाईची जादू चालली, इंग्लंडवर 6 धावांनी थरारक विजय; सिराजच्या ‘पंच’मुळे मालिका बरोबरीत

अखेरपर्यंत अटितटीच्या झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने सहा धावा राखून यजमान इंग्लंडचा पराभव केला आहे. हा सामना जिंकत टीम इंडियाने ही मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवली. मोहम्मद सिराजने पाच विकेट तर प्रसिद्ध क्रिष्णाने चार विकेट घेत टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला.

#INDvsENG | India beat England by 6 runs in the fifth Test of the Series, at The Oval, London.

The Anderson–Tendulkar Series ends with a tie (2-2) pic.twitter.com/e7mDG7lhPr

— ANI (@ANI) August 4, 2025