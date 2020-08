ऑक्सफर्डच्या कोरोना लसीचे हिंदुस्थानात पुढचे पाऊल, दुसऱ्य़ा-तिसऱ्य़ा टप्प्यातील चाचणी करण्यास सिरम इन्स्टिट्यूटला मान्यता

ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने तयार केलेली कोरोना लस हिंदुस्थानात पुढचे पाऊल टाकणार आहे. देशात या लसीची दुसऱ्य़ा आणि तिसऱ्य़ा टप्प्यातील मानवी चाचणी करण्यास ‘ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ने (डीसीजीआय) सिरम इन्स्टिट्यूटला मान्यता दिली आहे. कोरोनासंबंधी कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे डीसीजीआयचे डॉ. व्ही. जी. सोमानी यांनी रविवारी रात्री उशिरा ही मान्यता दिली.

सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (सीडीएससीओ) ऑक्सफर्डच्या ‘कोविशिल्ड’ लसीची पहिल्या आणि दुसऱ्य़ा टप्प्यातील चाचणी विचारात घेतली. तसेच लसीबाबत विस्तृत चर्चा केली. त्यानंतर देशातील प्रौढ व्यक्तींवर लसीची दुसऱ्य़ा आणि तिसऱ्य़ा टप्प्यातील मानवी चाचणी करण्यासाठी परवानगी देण्याची शिफारस शुक्रवारी केली होती. त्याला अनुसरून डीसीजीआयने सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाला ‘कोविशिल्ड’ लसीची दुसऱ्य़ा आणि तिसऱ्य़ा टप्प्यातील मानवी चाचणी करण्यास मान्यता दिली आहे. कंपनीला तिसऱ्य़ा टप्प्यातील चाचणी सुरू करण्याआधी लसीच्या सुरक्षेसंबंधी ‘डेटा सेफ्टी मॉनिटरींग बोर्ड’ (डीएसएमबी) मूल्यांकन केलेली सर्व माहिती सीडीएससीओकडे सादर करावी लागेल, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्य़ांनी दिली.

देशातील 17 ठिकाणच्या 1600 लोकांवर चाचणी

तज्ज्ञांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीवरून हिंदुस्थानातील 17 निवडक ठिकाणच्या 1600 लोकांवर लसीची चाचणी केली जाणार आहे. हे सर्व लोक 18 वर्षापुढील वयोगटातील म्हणजेच प्रौढ असणार आहेत. 17 ठिकाणांमध्ये एम्स दिल्ली, पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेज, पाटण्यातील राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, एम्स जोधपूर, नेहरु हॉस्पीटल गोरखपूर, विशाखापट्टणमचे आंध्र मेडिकल कॉलेज आदी ठिकाणांचा समावेश असणार आहे.

देशात कोरोनाच्या 2,02,02,858 चाचण्या

गेल्या 24 तासात देशात 52 हजार 972 पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्ण आढळले असून 771 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कोरोना रूग्णांच्या संख्येत 18,03,696 वाढ झाली आहे. यात अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 5,79,357 आहे. तर रूग्ण बरे झालेल्यांची संख्या 1,186,203 वर पोहचली असून मृत्यूची संख्या 38,135 वर गेल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने आज दिली. कोरोना रुग्णांची चाचणीत 2 कोटीचा टप्पा गाठला आहे. यात 2 ऑगस्ट रोजी 2,02,02,858 चाचण्या करण्यात आल्या. यातील 3,81,027 चाचण्या रविवारी करण्यात आल्याची माहिती इंडियन कांऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने दिली.

कार्ती चिदंबरम यांचाही कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र, काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यांनी स्वतः ट्विट करीत सोमवारी ही माहिती दिली.

I have just tested positive for #Covid. My symptoms are mild and as per medical advice I am under home quarantine. I would urge all those who have recently been in contact with me to follow medical protocol.

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) August 3, 2020