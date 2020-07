ग्राहकाचा विनोदी पत्ता; फ्लिपकार्टचे गंमतीशीर उत्तर…वाचा सविस्तर

ऑनलाइन कपंन्याबाबत ग्राहकांच्या तक्रारीबाबत नेहमी चर्चा होते. ऑनलाइन मागवलेल्या वस्तूऐवजी दुसरीच वस्तू पाठवण्यात आल्याचे अनेकजण सांगतात. मात्र, राजस्थानच्या कोटामध्ये एक वेगळाच प्रकार घडला आहे. ऑनलाइन वस्तू मागवण्यासाठी ग्राहकाने दिलेला पत्ता विनोदी असून त्या पत्त्याला फ्लिपकार्टनेही गंमतीशीर उत्तर दिले आहे. सध्या सोशल मिडीयावर हा पत्ता आणि फ्लिपकार्टचे उत्तर व्हायरल होत आहे. त्यावर अनेक यूजर्स कमेंटही करत आहेत.

एका ट्विटर यूजरने फ्लिपकार्टवरच्या या पत्त्याचे फोटो अपलोड केले आहेत. त्यात ग्राहकाचा पत्ता या रकान्यात राजस्थानमधील कोटा येथील ग्राहकाने लिहिलेला पत्ता विनोदी आहे. ”448 चौथ माता मंदिर, मंदिराजवळ आल्यावर मला फोन करा, मी वस्तू घ्यायला येईन.” असे ग्राहकाचा पत्ता या रकान्यात लिहिले आहे. एका यूजरने हा फोटो शेअर करत ‘हिंदुस्थानी ई कॉमर्स वेगळ्या प्रकारचे आहे,’ असे म्हटले आहे. हा फोटो सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून या फोटोला 14 हजार लाइक्स मिळाले आहेत. तर तीन हजारवेळा हा फोटो रिट्विट करण्यात आला आहे. 9 जुलैला हा फोटो शेअर करण्यात आला होता.

Taking ‘Ghar ek mandir hai’ to a whole new level! pic.twitter.com/uuDoIYLyId

— Flipkart (@Flipkart) July 9, 2020