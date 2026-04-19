कश्मीर पर्यटनाला डिजिटल सुरक्षा कवच; आता एका ‘क्लिक’वर समोर येणार व्यावसायिकाचा बायोडाटा!

गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. याच पार्श्वभूमीवर, स्थानिक प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.पहलगामच्या डोंगराळ भागात काम करणारे टॅक्सी ड्रायव्हर, खेचर मालक आणि हमाल यांच्यासाठी आता ओळखपत्रांऐवजी क्यूआर कोड (QR Code) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. संशयास्पद हालचाली रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
डिजिटल ओळखपत्राची वैशिष्ट्ये
क्यूआर को़ड या नवीन प्रणालीअंतर्गत, प्रत्येक अधिकृत कामगाराला गळ्यात एक क्यूआर कोड घालावा लागणार आहे. हा कोड कोणत्याही मोबाईलवरून किंवा गुगल लेन्सद्वारे स्कॅन करता येऊ शकतो. हा कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या संबंधित व्यक्तीचे नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर आणि व्यवसायाची संपूर्ण माहिती प्रवाशांना मिळेल. विशेष म्हणजे, केवळ सुरक्षा दलाचे जवानच नाही तर पर्यटक देखील स्वतःच्या सुरक्षेसाठी हा कोड स्कॅन करून सेवा देणाऱ्या व्यक्तीची माहिती घेऊ शकतात.
ही मोहीम देशातील सर्वात मोठ्या ओळख मोहिमांपैकी एक मानली जात आहे. सुमारे 25 हजार लोकांना या मोहीमेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत 4 हजार जणांना हे क्यूआर कोड देण्यात आले आहेत. यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची पोलीस प्रशासनाकडून सखोल चौकशी केली जाते. ज्या व्यक्तीचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसेल, त्यालाच हे विशेष डिजिटल ओळखपत्र दिले जात आहे. ‘खिदमत’ सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची खबरदारी
पहलगाममधील रहदारीच्या प्रमुख ठिकाणांवर या कामाला वेग देण्यात आला आहे. बॅसरन येथील हल्ल्यानंतर काही स्थानिक लोकांवरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता, त्यामुळे आता 3500 खेचर मालक, फोटोग्राफर आणि गाईड्स यांची डिजिटल नोंदणी केल्यामुळे सुरक्षेचा स्तर अधिक उंचावला असून, दहशतवादी कारवायांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.