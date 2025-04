Pahalgam Terror Attack हो चूक झाली! केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली कबूली, सर्व पक्षीय बैठकीनंतर केला खुलासा

जम्मू कश्मीरमधील पहलगाममध्ये मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर गुरुवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी पहलगाममध्ये चूक झाल्याचे मान्य केले आहे.

#WATCH | Delhi: After the all-party meeting, Union Minister Kiren Rijiju says, “…Everyone has agreed that India should fight against terrorism unitedly. India has taken strong action against terrorism in the past and will continue to do so. This has been discussed in the… pic.twitter.com/KpL25kFDoN

— ANI (@ANI) April 24, 2025