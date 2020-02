या चित्रात लपल्यात 40 जाहिराती, ओळखा पाहू? कमेंट बॉक्समध्ये लिहा

कोणत्याही उत्पादनाच्या विक्रीसाठी अत्यंत उपयुक्त असा घटक म्हणजे जाहिरात. एखादं उत्पादन किती जास्तीत जास्त कल्पकता वापरून विकलं जाऊ शकतं, हे जाहिरातीतून आपल्याला कळतं. त्यातल्या कल्पकतेमुळे किंवा त्यातल्या संवादांमुळे अनेकदा एखादी जाहिरात आपल्याला चांगलीच लक्षात राहते. जाहिरात तंत्रज्ञानात कितीही प्रगती झाली, तरी जुन्या जाहिराती आपल्या आठवणी बनून राहतात. अशीच ‘यादों की सफर’ ट्विटरवर लोकप्रिय झाली आहे.

ट्विटरवर वैभव विशाल नावाच्या युजरने त्याच्या हँडलवरून एक चित्र शेअर केलं आहे. या चित्रात 40 जाहिराती लपल्या आहेत. या चित्रात दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या उत्पादनांच्या जाहिराती त्यांच्या खास चित्रीकरण शैलीमुळे किंवा त्यांच्या कॅचलाईनमुळे आपल्या लक्षात राहिल्या आहेत. यात साबण, धुलाईची पावडर, आफ्टरशेव्ह लोशन, चहा पावडरपासून अनेक जाहिरातींचा समावेश आहे.

वैभव यांनी जास्तीत जास्त जाहिराती ओळखेल त्याने स्वतःच स्वतःला जिलेबीची पार्टी द्यावी आणि या आठवणींच्या राज्यात पुन्हा एकदा रमावं अशी छान कॅप्शन देत हे चित्र शेअर केलं आहे. या ट्वीटला नेटकरीही अगदी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आहेत. तुम्हालाही यातल्या किती जाहिराती ओळखता येतात, ते नक्की तपासा. कारण त्या जाहिराती शोधताना तुम्ही आठवणींची एक रंजक सफर नक्की अनुभवाल.

This painting has 40 best Indian ads hidden, including all the classics. Lovely little trip for the nostalgia lovers. Have fun. And reward yourself with some jalebis when done. Kyonki Surf ki kharidari mein hi samajhdaari hai. 🙂 pic.twitter.com/XCQkUHdbxo

— Vaibhav Vishal (@ofnosurnamefame) May 31, 2019