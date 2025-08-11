बुडण्याची वेळ आली तर अर्ध्या जगाला घेऊन बुडणार! अमेरिकेतून असीम मुनीरची हिंदुस्थानला अणुयुद्धाची धमकी

सामना ऑनलाईन
|

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी अमेरिकेत जाऊन हिंदुस्थानला धमकी दिली आहे. ‘हिंदुस्थानविरुद्धच्या युद्धात पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर संकट आल्यास संपूर्ण आशिया खंडाला अणुयुद्धात ओढू. आम्ही बुडणार असे वाटले तर अर्ध्या जगाला घेऊन बुडू,’ असे तारे मुनीर यांनी तोडले आहेत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘व्हाइट हाऊस’मध्ये डिनर दिल्यापासून मुनीर प्रकाशझोतात आले आहेत. त्यांच्या अमेरिकेतील फेऱया वाढल्या आहेत. अमेरिकेतील टाम्पा शहरात एका उद्योगपतीने दिलेल्या डिनर पार्टीत मुनीर नुकतेच सहभागी झाले होते. या पार्टीतील पाहुण्यांना मोबाइल किंवा अन्य डिजिटल साधने सोबत ठेवण्याची परवानगी नव्हती. याच पार्टीत मुनीर यांनी हिंदुस्थान विरोधात गरळ ओकली. ‘द प्रिंट’ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे.

ते धरण मिसाईलने उडवू!

सिंधू जलवाटप कराराला स्थगिती देण्याच्या हिंदुस्थानच्या निर्णयावर मुनीर यांनी संताप व्यक्त केला. या निर्णयामुळे 25 कोटी लोकांची उपासमार होऊ शकते. सिंधू नदीचे पाणी ही हिंदुस्थानची कौटुंबिक मालमत्ता नाही. हिंदुस्थान धरण बांधण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. आमच्याकडे मिसाइलची कमी नाही. त्यांनी धरण बांधल्यास 10 मिसाइल डागून ते उद्ध्वस्त करून टाकू, असे मुनीर म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 11 ऑगस्ट 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

भ्रष्ट मंत्र्यांविरुद्ध आज जनआक्रोश, राज्यभरात शिवसैनिक रस्त्यावर उतरणार; उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत आंदोलन

ऑगस्ट क्रांती; मतचोरीविरुद्ध इंडिया आघाडीचा एल्गार, आज दिल्लीत निवडणूक आयोगावर मोर्चा

धर्माविरोधात जाल तर कोर्टालाही जुमानणार नाही प्रसंगी शस्त्र हातात घेऊ! कबुतरखान्यांसाठी जैन मुनी आक्रमक, बुधवारपासून उपोषणाचा इशारा

‘ऑपरेशन सिंदूर’ बुद्धिबळासारखे लढलो, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचे विधान

कोस्टल रोडवर बेदरकार ड्रायव्हिंग करणाऱ्यांना आरटीओचा दणका, सात महिन्यांत 4 हजार चालकांना 82 लाखांचा दंड

चीनचे भावी परराष्ट्रमंत्री चौकशीसाठी ताब्यात, पोलादी पडद्याआड मोठ्या हालचाली

लढायचे कसे? द. कोरियाच्या सैन्यात जवानांचा तुटवडा

गाझा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई सुरू केली तर, त्याचे परिणाम वाईट होतील; इराणची इस्रायलला धमकी