पाकिस्तानी क्रिकेटपटू हसन अलीने रियासी हल्ल्याचा केला निषेध, शेअर केली पोस्ट

जम्मू काश्मीरमधील रियासी येथे हिंदू भाविकांच्या बसवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारात 11 जण मृत्युमुखी पडले. या हल्ल्याचा देशभरातून निषेध केला जात आहे. दरम्यान या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानातील लष्कर ए तोयबाशी संबंधित द रेजिस्टेंस फ्रंट या दहशतवादी संघटनेने घेतली आहे.

या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली. अनेक देशातून त्याचा निषेध झाला. दरम्यान पाकिस्तानचा जलदगती गोलंदाज हसन अली याने देखील रियासी येथील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे. सध्या व्हायरल होत असलेली ”ALL EYES ON VAISHNO DEVI ATTACK” ही पोस्ट त्याने शेअर केली आहे. त्याने इंस्टा स्टोरी देखील ठेवली असून त्याच्या या पोस्टचे लोकं कौतुक करत आहेत. दरम्यान हसन अलीची पत्नी सामिया हिने देखील ही स्टोरी पोस्ट केली असून तिने SAVE MANIPUR या आशयाची स्टोरी देखील शेअर केली आहे.

Terrorism/Violence are a serious issue be it against any race or religion hence I had shared this. I try to support peace wherever and however I can. I have always condemned the attacks in Gaza and will continue to do so wherever innocent lives are being attacked. Every human…

— Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) June 12, 2024