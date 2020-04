पाकिस्तान कोरोना पॉझिटिव्ह दहशतवादी कश्मीरमध्ये पाठवण्याच्या तयारीत, पोलिसांची धक्कादायक माहिती

पाकिस्तान कश्मीरमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह दहशतवादी पाठवण्याच्या तयारीत आहेत. अशी धक्कादायक माहिती जम्मू कश्मीरचे डीजीपी दिलबाग सिंह यांनी दिली आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या कँपमध्येही कोरोनाचा फैलाव झाला आहे असेही त्यांनी सांगितले.

#WATCH “What we have heard is that till now, Pakistan used to export terrorists, now they will export coronavirus positive patients to infect people in Kashmir. It is a matter of concern,” says, Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh pic.twitter.com/lx90yErJKW

— ANI (@ANI) April 22, 2020