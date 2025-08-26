पंढरपूर शहर पोलिसांकडून गुन्हेगारांची धरपकड, कोम्बिग ऑपरेशनदरम्यान 25 सराईत गुन्हेगारांना घेतले ताब्यात

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभुमीवर पंढरपूर शहरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबविण्यात आले. शहरात बेकायदेशीरपणे कोयते हातात घेवून फिरणारे, दहशत पसरविणारे, गुन्हे अभिलेखावरील सराईत 25 गुन्हेगारांची धरपकड करण्यांत आली. गुन्हेगारांची दहशत मोडून काढण्याकरीता कारवाई करण्यात आली आहे.

पंढरपुर उपविभागाचे सहा. पोलीस अधिक्षक प्रशांत डगळे, पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या उपस्थितीत सदरची कारवाई करण्यात आली. यापुढे भविष्यात पंढरपुर शहर व परिसरातील सामान्य लोंकामध्ये कोणीही दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केल्यास सदर गुन्हेगारांवर मोक्का, एमपीडीए, तडीपार यांसारखी कडक कारवाई करून गुन्हेगारी कृत्य करणार्‍यांचा बिमोड करण्यात येईल. तसेच बरेच तरूण गुन्हेगार हे इन्स्टाग्राम, युटयुब व सोशल मिडीयांवर गुन्हा व गुन्हेगारी याबाबतचे व्हिडीओ अपलोड करून दहशत पसरवित आहेत. असे प्रकार करू नये, असा इशारा पोलीसांनी दिला आहे.

ही कारवाई पोलीस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधिक्षक प्रितमकुमार यावलकर, सहा. पोलीस अधिक्षक प्रशांत डगळे, पोलीस निरीक्षक विश्वजीत घोडके यांच्या उपस्थितीत पंढरपुर शहर गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे प्रभारी सपोनि आशिष कांबळे, सपोनि भारत वाघे, पोसई श्रीकांत घुगरकर, श्रेणी. पोसई राजेश गोसावी, दप्तरी कल्याण ढवणे, पो.ना. सचिन इंगळे तसेच सिरमा गोडसे, सचिन हेंबाडे, प्रसाद औटी, विठठल विभुते, पोकॉ शहाजी मंडले, बजरंग बिचकुले यांनी कली आहे.

– या कारवाईत 2 पांढर्‍या रंगाच्या चारचाकी पिकअप, 5 मोटार सायकली तसेच पंढरपुर शहर पोलीस ठाणेचे गुन्हे अभिलेखावरील 25 सराईत गुन्हेगार यांना पोलीस ठाणे येथे आणले. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणेत आली आहे.

– आगामी गणेशोत्सव, नवरात्र भक्तीमय, भयमुक्त व शांततापुर्ण वातावरणात पार पडण्यासाठी यापुढेही वेळोवेळी ठोस कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सहा. पोलीस अधिक्षक प्रशांत डगळे यांनी सांगितले.

