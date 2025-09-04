Panvel News – जामीनावर सुटलेल्या आरोपीचा पोलिसांवर कुऱ्हाडीने घाव, दोघे जखमी

सामना ऑनलाईन
|

एका खूनाच्या प्रकरणात जामीनावर सुटलेल्या आरोपीने पोलिसांवरच कुऱ्हाडीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना पनवेलमध्ये घडली आहे. या भयंकर हल्ल्यात दोन पोलीस जखमी झाले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे हल्लेखोराने 16 वर्षीय पुतनीला ओलीस ठेवत तिच्या गळ्यावर कोयता ठेऊन पोलिसांना धमकी दिली. या घटनेमुळे पनवेल शहर हादरून गेलं असून परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी सोबन बाबुलाल महातोने बुधवारी (3 सप्टेंबर 2025) पनवेल शहरातील मंगला निवास इमारत स्वत:च्या मालकीची असल्याचा दावा केला. तसेच एका खोलीचे कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश केला आणि दमदाटी सुरू केली. त्यामुळे घाबरलेल्या रहिवाशांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्याने पोलिसांवरच कुऱ्हाडीने आणि कोयत्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन पोलीस सम्राट डाकी आणि रविंद्र पारधी हे गंभीर जखमी झाले. तर इतर पोलिसांना किरकोळ मार लागला आहे. गंभीर बाब म्हणजे सोबनने 16 वर्षीय पुतनीला ओलीस ठेवत तिच्या गळ्यावर कोयता ठेवून पोलिसांना धमकी दिली. अखेर रात्री त्याला पोलिसांना अटक केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टेकऑफच्या तयारीत असतानाच पक्षी धडकला, एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान रद्द

Thane News – लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत असताना तोल गेला, विटावा खाडीत तरुण पडला; शोधकार्य सुरू

Latur News – अज्ञात महिलेच्या हत्येचा उलगडा, पतीसह पाच जणांना अटक

जिवंत रहायचे असेल तर 500 कोटी द्या, दरोडोखोरांकडून महिला न्यायाधीशांना धमकीचं पत्र

Ratnagiri News – कोकणवासीयांना पुन्हा वाहतूक कोंडीचा फटका, परतताना मानसकोंड ते शास्त्रीपूल ठरतोय डोकेदुखी

8 महिन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या 5 खेळाडूंनी क्रिकेटला ठोकला रामराम, 27 वर्षांच्या फलंदाजाची निवृत्ती चर्चेत

Ratnagiri News – रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊ शिक्षकांना आदर्श पुरस्कार जाहीर

जळगावच्या महिलेचा शिमल्यात अपघाती मृत्यू, पर्यटनासाठी गेली असता बसवर दरड कोसळली

Ratnagiri News – घरकुलाच्या हप्त्यासाठी दिव्यांगाची फरफट, पैसे खात्यात येऊनही कर्मचाऱ्यांची उडवा उडवीची उत्तरे