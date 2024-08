Paris Olympics 2024 : मराठमोळ्या स्वप्निल कुसाळेनं इतिहास रचला; हिंदुस्थानला तिसरं पदक मिळवून दिलं

कोल्हापूरच्या मातीत जन्माला आलेल्या मराठमोळ्या स्वप्निल कुसाळाने पॅरीसमध्ये सुरू असलेल्या ऑलिम्पिकमध्ये इतिहास रचला आहे. 50 मीटर एअर रायफल थ्री पोझिशन इव्हेंटमध्ये स्वप्निलने कांस्यपदकावर निशाणा साधत हिंदुस्थानला तिसरे पदक जिंकून दिले.

स्वप्निल कुसाळे याने 451.4 गुणांची कमाई करत कांस्यपदक जिंकले. दिवंगत कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांच्यानंतर वैयक्तीक पदक जिंकणारा स्वप्निल महाराष्ट्राचा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे.

. ! Many congratulations to Swapnil Kusale on winning India’s third medal at the Paris 2024 Olympics!

@sportwalkmedia … pic.twitter.com/eokW7g6zAE

— India at Paris 2024 Olympics (@sportwalkmedia) August 1, 2024