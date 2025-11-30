संसदेचे हिवाळी सत्र 1 डिसेंबरपासून; लोकसभेत तीन नवीन विधेयके मांडली जाणार

संसदचे हिवाळी सत्र 1 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होणार असून ते 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. सत्रात एकूण 15 बैठकांचे आयोजन आहे. सत्राच्या पहिल्या दिवशी लोकसभेत एनडीए सरकार तीन नवीन विधेयके मांडणार आहे. सोमवार सकाळी 11 वाजता लोकसभेची कार्यवाही सुरू होताच बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेता आणि माजी खासदार स्व. धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली दिली जाईल. त्यानंतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मांडतील – मणिपुर वस्तू व सेवा कर (दुसरा सुधारणा) विधेयक, 2025 – मणिपुर वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (सुधारणा) विधेयक, 2025 आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 – राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चासाठी उपकर लावण्याचा प्रस्ताव याशिवाय, वित्त मंत्री 2025-26 साठी अनुदानांच्या अनुपूरक मागण्यांचा पहिला तक्ता सादर करतील.
राज्यसभेत पहिल्या दिवशी जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सचे तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार शम्मी ओबेरॉय, सज्जाद अहमद किचलू आणि चौधरी मोहम्मद रमजान यांना उपराष्ट्रपती व सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते शपथ दिली जाईल.
याशिवाय, विशेषाधिकार समिती हिवाळी सत्राच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेत आपला अहवाल सादर करेल, ज्यात काही खासदारांनी तख्त्या दाखवल्याबाबत नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा मुद्दा आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) सुधारणा अधिनियम, 2024 मणिपुरमध्ये लागू करण्याचा वैधानिक प्रस्ताव मांडणार आहेत.