ही स्वरा भास्कर नाही तर स्वरा मोहम्मद अली जिन्नाह आहे, अभिनेत्रीची टीका

अभिनेत्री स्वरा भास्कर हि कायम वादग्रस्त वक्तव्यांवरून वादात अडकली आहे. काही दिवसांपूर्वी नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात देखील स्वरा सहभागी झाली होती. त्यावरून अभिनेत्री पायल रोहतगी हिने स्वरा भास्करला फटकारले आहे.

शिया धर्मगुरू मौलाना कलबे जावद यांनी शनिवारी देशातील मुस्लीम नागिरकांना नागरिकत्व कायद्याचे नियम अद्याप पूर्णपण समोर आलेलेल नाहीत तोपर्यंत सर्वांनी संयम बाळगावा असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून स्वरा भास्करने त्यांच्यावर टीका करणारी पोस्ट ट्विटरवर शेअर केली होती. ‘आणि पुन्हा एकदा… मुस्लमी नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेल्या मुस्लीम धर्मगुरूंनी समाजाच्या फायद्यापेक्षा स्वत:च्या फायद्याला प्राधन्य दिले आहे’ असे ट्विट स्वराने केले आहे.स्वराचे हे ट्विट पायलने रिट्विट करत ‘पाकिस्तानच्या गझवा ए हिंद ची ही स्वरा मोहम्मद अली जिन्नाह’ अशी कॅप्शन दिली आहे.

And once again.. the Muslims of India being let down by their religious leaders who have historically chosen individual benefit over the the community’s genuine welfare.. https://t.co/4OSSS2Jjef

— Swara Bhasker (@ReallySwara) December 21, 2019