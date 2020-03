केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क एका लिटरमागे 3 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर महागणार आहेत.

Excise duty on both petrol and diesel increased by Rs 3 per litre pic.twitter.com/PZn59cfd5o

— ANI (@ANI) March 14, 2020