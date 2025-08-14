Photo – मार्मिक’च्या वर्धापन दिनाचा दिमाखदार सोहळा

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘फोक आख्यान’ कार्यक्रमाची प्रशंसा केली. रंगमंचावर जाऊन त्यांनी यातील कलाकारांची भेट घेतली आणि त्यांची संकल्पना आणि कलेला दाद दिली. महाराष्ट्राची संस्कृती आणि लोककलेबद्दल लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम तुम्ही करत आहात. ही कला सर्वदूर पसरवा. त्यासाठी शिवसेनेकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. कलाकारांच्या टीमने यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत छायाचित्रही काढले. त्यामध्ये निर्माता रणजित गुगळे, कार्यक्रमाची मूळ संकल्पना आणि संगीत दिग्दर्शनाची जबाबदारी पार पाडणारे हर्ष राऊत व विजय कापसे, लेखक-गीतकार-निवेदक ईश्वर अंधारे, क्युरेटर निर्माता भूषण मेहरे, गायक ऋषिकेश रिकामे, चंद्रकांत माने, अनुजा देवरे, रुचा कुलकर्णी आणि वाद्यवृंदातील कलाकारांचा समावेश आहे.
पाश्चात्य कला हातपाय पसरू लागल्याने महाराष्ट्राची लोककला लोप पावत चालली आहे.
अशा वेळी लोककलांना संजीवनी देण्यासाठी, त्यांना मानसन्मान, गतवैभव परत मिळवून देण्यासाठी युवा कलावंतांनी आख्यानाचा अध्याय रचला.
त्याची आवतानं नव्या-जुन्या पिधाडली आणि त्याला मान देत रसिकांची पावलं कलामंचाकडे वळू लागली. याची प्रचिती बुधवारी रवींद्र नाट्यमंदिरात आली.
प्रेक्षकांच्या तुफान गर्दीत ‘द फोक आख्यान’चा सांगीतिक थाट रंगला.
लोककलेचा आवाज घुमला, मराठी मातीचा सोहळा रंगला. त्यामध्ये प्रेक्षक हसले, रडले आणि नाचलेही! एक वेगळा अनुभव घेऊन बाहेर पडले.