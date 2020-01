मोदींनी शेजारील राष्ट्रांना दिल्या नववर्षाच्या शुभेच्छा, नेटकऱ्यांच्या ‘या’ इच्छाही केल्या पूर्ण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दक्षिण आशियाई देशांच्या नेत्यांना फोनवरून नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी मोदींनी ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या नितीवर जोर दिला. दक्षिण आशियामध्ये सुरक्षा, समृद्धी, विकास आणि शांतता राखण्यासाठी हिंदुस्थान कटिबद्ध असल्याचेही मोदी यावेळी म्हणाले. यासह मोदींनी अनेक नेटकऱ्यांची इच्छा पूर्ण करत त्यांना रिप्लायही दिला. या दरम्यान एका युझरने ‘मला फॉलो करा’ अशी इच्छा व्यक्त केली होती आणि पंतप्रधान मोदींनी त्याची ती इच्छा देखील पूर्ण केली.

पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी भुतानचे राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक, पंतप्रधान लोते त्शेरिंग, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे, पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे, मालदीवचे राष्ट्रपती इब्राहीम मोहम्मद सोलिह, बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना आणि नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना फोनवरून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. मोदींनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत याची माहिती दिली.

Telephone Calls by Prime Minister ⁦@narendramodi⁩ on New Year. https://t.co/gTgKqJWtOO via NaMo App pic.twitter.com/VtEfxGiqp2 — PMO India (@PMOIndia) January 1, 2020

यासह मोदींनी देशवासियांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. ‘तुम्हा सर्वांना नवीन वर्ष 2020 च्या हार्दिक शुभेच्छा. हे वर्ष आनंददायी आणि भरभराटीचे राहो. प्रत्येक व्यक्ती सुदृढ राहो आणि सर्वांच्या इच्छा पूर्ण होओत’, असे ट्वीट मोदींनी केले.

Have a wonderful 2020! May this year be filled with joy and prosperity. May everyone be healthy and may everyone’s aspirations be fulfilled. आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

मोदींनी अनेक ट्विटर युझर्सची इच्छाही पूर्ण केली. सरदार पटेल यांच्या पुतळ्यासोबत फोटो काढणाऱ्या दाम्पत्याचे ट्वीट मोदींनी रिट्वीट करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच आईसह मन की बात हा कार्यक्रम पाहणाऱ्या एका युझर्सलाही मोदींनी रिप्लाय दिला.

Very good! Have a wonderful 2020 and keep discovering different parts of #IncredibleIndia. https://t.co/VNENygg2tP — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020