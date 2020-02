राम मंदिर निर्माणासाठी ट्रस्टची स्थापना, पंतप्रधानांनी केली घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत अयोध्येतील राम मंदिराच्या निर्माणासाठी ट्रस्टची स्थापना केल्याची घोषणा केली. श्री राम जन्मभूमी तीर्थभूमी ट्रस्ट असे या ट्रस्टचे नाव असून या ट्रस्टला राम मंदिर निर्मितीचे सर्व निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राहिल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. याबाबतचे एक निवेदन त्यांनी बुधवारी लोकसभेत केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या ट्रस्टची निर्मिती करण्यात आली असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या ट्रस्टला 67 एकर जमीन हस्तांतरीत केली जाणार आहे.

PM Modi in Lok Sabha: We have readied a scheme for the development of Ram Temple in Ayodhya. A trust has been formed, it is called ‘Sri Ram Janambhoomi Tirath Kshetra.’ pic.twitter.com/LOWDqzvuLU

