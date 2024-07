अंतराळात जाण्यापूर्वी ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ पंतप्रधानांनी मणिपूरला जावं! जयराम रमेश यांचा टोला

हिंदुस्थानच्या पहिल्या मानव अवकाश मोहिमेद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अंतराळात पाठवण्यासाठी आम्ही उत्सुक असल्याचे विधान ‘इस्त्रो’चे प्रमुख एस. सोमनाथ यांनी केले होते. तशी तयारीही सुरू असल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वेबसाईटने दिले असून याच वृत्ताचा आधार घेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीकास्त्र सोडले. अंतराळात जाण्यापूर्वी ‘नॉन-बायोलॉजिकल’ पंतप्रधानांनी मणिपूरला जावं, असा टोला जयराम रमेश यांनी लगावला.

Before He goes into space, the non-biological Pradhan Mantri should go to Manipurhttps://t.co/ILVyolIVk2

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 4, 2024