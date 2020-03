पीएमसी बँकेवरील निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने जूनपर्यंत वाढवले

पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र बँकेवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घातलेले निर्बंधांची मुदत जून महिन्यापर्यंत वाढवले आहेत. 22 जूनपर्यंत हे निर्बंध राहणार असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले आहे. पीएमसी बँकेला या संकटातून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रयत्न करत असल्याचे देखील बँकेकडून सांगण्यात आले आहे.

Reserve Bank of India: Regulatory restrictions put on Punjab& Maharashtra Cooperative Bank have been further extended for 3 months till June 22. RBI is also directly&through Administrator, discussing with various authorities on expeditious sale of securities&recoveries of loans. pic.twitter.com/26yLH7tO41

— ANI (@ANI) March 21, 2020