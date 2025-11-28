‘त्या’ दगडांचे जतन होणार, मुंबई क्राईम ब्रँचचे पोलादी पत्थर शौर्याची अखंड साक्ष देणार

सामना ऑनलाईन
|

>> आशीष बनसोडे

ऐतिहासिक वारसा असलेली पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखेची दगडी इमारत आता जमीनदोस्त होत आहे. ही पुरातन इमारत इतिहासजमा होत असली तरी गुन्हे शाखेच्या शौर्याची अखंड साक्ष देणाऱया ‘त्या’ इमारतीचे दगड जतन करण्यात येणार आहेत. त्या दगडातून नायगावच्या परेड मैदानात किल्ल्याची अभेद्य भिंत साकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.

एक शतकाहूनही अधिक काळ मुंबई गुन्हे शाखेची दगडी इमारत पोलीस आयुक्तालयात मोठय़ा दिमाखात उभी होती. या इमारतीचा दरारा अवघ्या देशभरात होता. एकापेक्षा एक दिग्गज अधिकाऱयांनी त्या इमारतीत बसून गुन्हेगारी संपविण्याचे काम फत्ते केले. अशी ही ऐतिहासिक दगडी इमारत काळाच्या ओघात कमपुवत होऊ लागल्याने तिला जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी नवीन सहा मजली इमारत उभी करण्यात येणार आहे. असे असले तरी त्या दगडी इमारतीच्या दगडांचा योग्य सन्मान राखण्यात येणार आहे. ते दगड वेगळय़ा पद्धतीने जतन करण्यात येणार आहेत. पोलीस आयुक्तांच्या संकल्पनेतून नायगावच्या परेड मैदानात या दगडातून किल्ल्याची अभेद्य भिंत उभारण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱयांकडून समजते.

परेड मैदानाला नवे रूप मिळणार

नायगावच्या पोलीस मुख्यालयात परेड मैदान असून त्या मैदानालाही ऐतिहासिक वारसा आहे. आता गुन्हे शाखेच्या शौर्याची साक्ष देणाऱया दगडी इमारतींच्या दगडातून तिथे किल्ल्याची भिंत उभी राहणार असल्याने या परेड मैदानाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

यूटय़ूब बघण्यासाठी आधारकार्ड आवश्यक!

उद्धव ठाकरे यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट, ‘शिवतीर्थ’वर दोन्ही बंधूंमध्ये दीड तास चर्चा

महायुतीत बेबनाव… मोठ्या गडबडीची चाहूल

बंगला सरकारी… वापरतो भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री नसतानाही रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून मंत्रालयासमोरील बंगल्यांचा बेकायदा वापर

केवढं हे प्रदूषण, 500 मीटरपुढचे काहीच दिसत नाही…न्यायालयाला चिंता, आज तातडीने सुनावणी

पाकिस्तानवर लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांचा ताबा, घटनादुरुस्ती करून सीडीएफपदी नियुक्ती

दुबार मतदार हाजिर हो!वॉर्ड ऑफिसमध्ये अर्ज भरून घेणार

अंगणवाडी केंद्रात चिमुकल्यांना कोंडले, हिंजवडीतील धक्कादायक प्रकार

हे करून पहा – दिसते तसे नसते…