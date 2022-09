रेल्वे घसरली, इमारती कलंडल्या, पूल-रस्ते उखडले; तैवानला 24 तासात भूकंपाचे 3 मोठे धक्के, त्सुनामीचा इशारा

तैवानला (Taiwan) गेल्या 24 तासामध्ये भूकंपाचे तीन मोठे धक्के बसले आहेत. त्यामुळे तैवानसह जपानला त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे. तैवानच्या हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण-पूर्व भागातील ताईतुंग (Taitung) काउंटी येथे भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता.

शनिवारी याच भागामध्ये भूकंपाचा धक्का बसला होता. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता 6.4 इतकी होती. त्यानंतर रविवारी सकाळी पुन्हा एकदा 6.8 रिश्टर स्केल एवढ्या तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का बसला. दुपारीही याच भागात 7.2 तीव्रतेच्या भूकंपाचा धक्का बसला. ताईतुंग काउंटी येथे जमिनीपासून 10 किलोमीटर आत भूकंपाचा केंद्रबिंदू होता.

भूकंपामुळे तैवानमध्ये मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते उखडले असून दोन भागांना जोडणारे पूलही तुटले आहेत. रस्त्यांची वाताहात झाल्याने वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली आहे. तसेच काही ठिकाणी रेल्वेही रुळावरून घसरल्या असून इमारतीही कलंडल्या आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यूलीमध्ये एक दुकान कोसळल्याने त्याखाली चार लोक दबले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. तसेच पूल तुटल्याने अनेक गाड्या ढिगाऱ्याखाली दबल्या असून डोंगली रेल्वे स्थानकावर रेल्वे रुळावरून घसरली आहे. तसेच रेल्वे स्थानकाचे छतही पडले असून 7.2 तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानंतर यूएस पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरकडून तैवान आणि जपानला त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला आहे.

Rocks and trees falling down on a mountain road in #Taiwan after the M 6.9 #earthquake. pic.twitter.com/6eIlFL1XI7 — Frank Hoogerbeets (@hobeets) September 18, 2022

दरम्यान, दुसरीकडे जपानच्या हवामान विभागाने 3.2 फुटांच्या उंच लाटा उसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तैवानमध्ये आलेल्या भूकंपाचे सौम्य धक्के जपानमध्येही जाणवले. तसेच तैवानची राजधानी ताईपेमध्ये इमारती एका बाजूला कलंडल्या असून याचे फोटो, व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. याआधी 2016 मध्ये आलेल्या प्रलयकारी भूकंपामुळे तैवानमध्ये 100 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर 1999 मध्ये आलेल्या भूकंपाने 2000 लोकांचा बळी घेतला होता.